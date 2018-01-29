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Московские суды отправляют под арест задержанных на акции 28 января

29.01.2018

Координатора московского штаба Алексея Навального Сергея Бойко арестовали на 15 суток, сообщил юрист ФБК Иван Жданов. Бойко признали виновным в нарушении части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий).

Также на 15 суток арестован сотрудник штаба Навального Николай Ляскин. В воскресенье его задержали в маршрутке, когда он собирался ехать на акцию протеста. 

Ранее сообщалось, что активиста Константина Салтыкова, которого задержали 28 января вместе с Алексеем Навальным, суд отправил под арест 15 суток за неповиновение полиции. Но позже суд признал Салтыкова виновным и в повторном нарушении правил массовых акций и назначил ему в совокупности 30 суток административного ареста. 

Ведущий новостей канала «Навальный Live» Дмитрий Низовцев, которого задержали во время эфира, получил 10 суток ареста.

Акции сторонников Алексея Навального прошли более чем в ста городах России. В Москве в ней приняли по разным оценкам от одной до четырех тысяч человек. Она не была согласована с властями.

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