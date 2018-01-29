Задержанного вместе с Навальным активиста суд арестовал на 15 суток

Активиста Константина Салтыкова задержали 28 января во время акции протеста вместе с политиком Алексеем Навальным. 29 января Тверской суд Москвы дал ему 15 суток ареста, сообщает «Медиазона».

Салтыкова признали виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Также суд должен вынести решение по другому протоколу, которым активист обвиняется по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил участия в массовой акции).

Симоновский районный суд Москвы в свою очередь оштрафовал ведущую новостей «Навальный Live» Елену Малаховскую на 1 тыс. руб. Суд признал ее виновной в неповиновении требованию полиции. Полиция 28 января ворвалась в студию и потребовала прекратить трансляцию новостей об акции протеста, обосновав требование угрозой взрыва в здании.

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