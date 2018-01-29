Чиновники потратили миллиарды рублей на оплату услуг по выполнению своих полномочий

Счетная палата РФ, проверив обоснованность закупок работ и услуг госорганами за 2015–2016 годы и первое полугодие 2017 года, выявила нарушений на 14 млрд руб.

«Выявлено 1542 закупки работ, выполнение которых отнесено к полномочиям органов государственной власти. Сумма выявленных расходов по фактам передачи полномочий составила 8,6 млрд руб. Кроме того, передача полномочий в различных формах выявлена и в рамках утверждения госзаданий подведомственных учреждений. На федеральном уровне объем таких субсидий составил более чем 5,7 млрд руб.», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Роспатент в рамках госзадания ранее фактически передал подведомственному учреждению выполнение своих функций по оказанию практически всех госуслуг, отмечают контролеры. Наибольшее количество случаев передачи полномочий в количественном и стоимостном выражении установлено в отношении Минпромторга и Минэнерго. Минэнерго потратило таким образом 2 млрд руб., а Минпромторг — 2,9 млрд.

Счетная палата также выявила случаи передачи полномочий иностранным компаниям. «Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации», — заявил аудитор Максим Рохмистров.

По мнению Счетной палаты, привлечение органами госвласти сторонних и подведомственных организаций к реализации своих полномочий, носит не эпизодический, а системный характер. Это создает риски двойного расходования бюджетных средств и влияния частных организаций на государственную политику.

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