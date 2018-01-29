Спасатели заявили об отсутствии шансов найти рыбаков с судна «Восток»

Активная фаза поисков судна «Восток», пропавшего в Японском море, прекращена из-за отсутствия надежды найти членов экипажа живыми. Об этом ТАСС сообщили в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.
«Сегодня в 20:00 местного времени активная фаза поисков прекращена из-за отсутствия какой-либо разумной надежды найти людей живыми. Далее поиски будут осуществляться проходящими в этом районе судами», — сообщили в центре.
Сообщение о пропаже в Японском море траулера «Восток» поступило в МЧС утром 25 января. На борту судна находился 21 человек.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Забастовка избирателей состоялась. Что дальше?