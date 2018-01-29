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Спасатели заявили об отсутствии шансов найти рыбаков с судна «Восток»

29.01.2018

Активная фаза поисков судна «Восток», пропавшего в Японском море, прекращена из-за отсутствия надежды найти членов экипажа живыми. Об этом ТАСС сообщили в Морском спасательно-координационном центре Владивостока. 

«Сегодня в 20:00 местного времени активная фаза поисков прекращена из-за отсутствия какой-либо разумной надежды найти людей живыми. Далее поиски будут осуществляться проходящими в этом районе судами», — сообщили в центре.

Поиски велись в течение пяти дней. Авиация МЧС РФ обследовала более 26,6 тыс. км2 акватории, всего с учетом работы судов — около 40 тыс. км2. За это время были найдены несколько предметов с пропавшего судна и два спасательных плота без людей.

Сообщение о пропаже в Японском море траулера «Восток» поступило в МЧС утром 25 января. На борту судна находился 21 человек. 

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