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Представители Путина сдали подписи избирателей в ЦИК

29.01.2018

Представители избирательного штаба Владимира Путина привезли в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для его регистрации кандидатом на выборах президента РФ. Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов сообщил журналистам, что в комиссию сданы около 315 тыс. подписей, передает «Интерфакс».

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, проверка займет 7–8 дней, после чего ЦИК решит вопрос о регистрации кандидата. Во время проверки будут задействованы почерковеды, а также ЦИК будет сотрудничать с управлением по вопросам миграции МВД. Для проверки будут использованы 60 тыс. подписей. Забракованных подписей не должно быть больше 5%. В случае, если будет превышение 5% недостоверных подписей, делается повторная проверка следующих 30 тыс. подписей.

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