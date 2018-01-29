Правозащитника Динара Идрисова избили в Петербурге

Трое неизвестных избили Динара Идрисова 28 января в подъезде одного из домов. У него сломаны рука и скула, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, передает «ОВД-Инфо».
По словам Идрисова, он вел стрим-трансляцию акции протеста и решил снять людей сверху, для чего зашел в подъезд одного из домов. Там на него напали трое мужчин.
Помогли Идрисову жильцы дома, проводившие его к себе в квартиру, где он пришел в себя, после чего отправился в больницу.
«Я не знаю, с чем может быть связано это нападение — со вчерашним митингом и вообще моей уличной активностью, с моей текущей правозащитной деятельностью или с постом в фейсбуке о преследовании антифашистов и методах ФСБ. Понятно, что по моему стриму легко можно было вычислить, где я нахожусь. Никакой слежки перед этим за мной не было», — считает Идрисов.
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