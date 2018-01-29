Россияне рассказали, каких законов ждут от Госдумы

Большинство россиян хотят, чтобы Госдума приняла законы о жестком контроле качества лекарств, запретила закрывать сельские больницы без согласия жителей и разобралась с автолихачами. Таковы данные опроса ВЦИОМа, который социологи провели по заказу парламента, передает РБК.

Абсолютное ​большинство опрошенных (97%) хочет, чтобы был принят законопроект «о системе жесткого контроля качества лекарств от производителя до аптеки». 94% респондентов также требуют запретить закрывать единственную в селе больницу без согласия жителей. На третьем месте по ожиданиям россиян (94%) — принятие поправок об ответственности за опасное вождение.

The New Times

Среди других актуальных тем, на которые граждане обращают внимание законодателей, — защита прав потребителей в интернете, ответственное обращение с животными и введение более дешевых невозвратных билетов на поезда.

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