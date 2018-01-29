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В Кремле не считают угрозой акции протеста сторонников Навального

29.01.2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политической угрозы Владимиру Путину от прошедших в воскресенье акций протеста нет. По его словам, Алексей Навальный, организовавший акции, не может конкурировать с Путиным по популярности.

«Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического Олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может конкурировать», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Акции протеста прошли 28 января более чем в ста городах России. Митинги и демонстрации прошли в рамках «Забастовки избирателей», объявленной политиком Алексеем Навальным, которого ЦИК не допустил до участия в выборах президента.

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