Российские паралимпийцы выступят под нейтральным флагом

Международный паралимпийский комитет отказался восстанавливать в правах Паралимпийский комитет России, передает «Интерфакс».

«Признавая прогресс, достигнутый ПКР в его антидопинговой деятельности, МПК позволит спортсменам, соответствующим строгим условиям, выступать в пяти видах спорта под названием «Нейтральный паралимпийский спортсмен» на зимней Паралимпиаде 2018 года», — говорится в сообщении.

Российские паралимпийцы смогут выступить в соревнованиях по горным лыжам, биатлоне, лыжным гонкам, сноуборде и керлинге.

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