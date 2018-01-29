Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

На Урале добыли изумруд весом 1,6 кг

29.01.2018

На Малышевском руднике добыли изумруд весом 1,6 килограмма. Длина камня составляет 14 сантиметров, ширина 7 сантиметров. По оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие, сообщают в правительстве Свердловской области.

Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога. «Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. За это они уже получили премию», — рассказал директор ОП «Малышева» Евгений Василевский.

Полупрозрачный светло-зеленый камень уже оценили сотрудники Гохрана России: по качеству он относится ко второму сорту, цветность тоже вторая. По предварительной оценке, стоимость минерала превышает 4 млн руб.

Месторождение в поселке Малышева является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Преодоление одиночества

Навальный поднял 100 городов 

Забастовка избирателей состоялась. Что дальше? 

Ядерный сон разума 

Ажиотажный спрос 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.