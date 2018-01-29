На Урале добыли изумруд весом 1,6 кг

На Малышевском руднике добыли изумруд весом 1,6 килограмма. Длина камня составляет 14 сантиметров, ширина 7 сантиметров. По оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие, сообщают в правительстве Свердловской области.
Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога. «Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. За это они уже получили премию», — рассказал директор ОП «Малышева» Евгений Василевский.
Месторождение в поселке Малышева является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России.
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