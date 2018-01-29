В департаменте здравоохранения Москвы окажут помощь осужденному гематологу Елене Мисюриной

Защита врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии за неверно выполненную процедуру биопсии, повлекшую смерть пациента, обжаловала приговор. В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что предоставят адвокатам Елены Мисюриной все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений.
«Департамент здравоохранения делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов», — говорится в заявлении. В департаменте отмечают, что Елена Мисюрина известный опытный врач и высокопрофессиональный специалист.
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