В департаменте здравоохранения Москвы окажут помощь осужденному гематологу Елене Мисюриной

Защита врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии за неверно выполненную процедуру биопсии, повлекшую смерть пациента, обжаловала приговор. В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что предоставят адвокатам Елены Мисюриной все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений.

«Департамент здравоохранения делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов», — говорится в заявлении. В департаменте отмечают, что Елена Мисюрина известный опытный врач и высокопрофессиональный специалист.

Суд признал Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть. Он приговорил медика к двум годам колонии. В 2013 году врач-гематолог, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции, посчитал суд. Своими действиями она причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых он через несколько дней скончался.

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