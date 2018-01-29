США торопятся создать сеть 5G

Власти США ведут переговоры с частными компаниями в Европе и Азии о создании безопасной сети 5G. Она нужна для того, чтобы выиграть соревнование с Китаем, который активно развивает технологии, пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Пока переговоры носят предварительный характер, и окончательное решение о финансировании будет принято в конце сентября.

Несколько операторов, включая Verizon Communications Inc., уже перешли от испытаний к развертыванию беспроводной сети следующего поколения, известной как 5G. Большинство компаний мобильной связи предполагают внедрить технологию к 2020 году.

В США обеспокоены растущим присутствием Китая в производстве и эксплуатации беспроводных сетей. Правительственный толчок может помочь США конкурировать на этом фронте, отмечает Reuters.

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