США торопятся создать сеть 5G

Власти США ведут переговоры с частными компаниями в Европе и Азии о создании безопасной сети 5G. Она нужна для того, чтобы выиграть соревнование с Китаем, который активно развивает технологии, пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Пока переговоры носят предварительный характер, и окончательное решение о финансировании будет принято в конце сентября.
В США обеспокоены растущим присутствием Китая в производстве и эксплуатации беспроводных сетей. Правительственный толчок может помочь США конкурировать на этом фронте, отмечает Reuters.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Забастовка избирателей состоялась. Что дальше?