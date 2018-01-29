Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей

Таможенные органы РФ оперативно получают информацию о дорогих покупках россиян за рубежом, пишут «Ведомости». Некоторых вернувшихся после новогодних каникул состоятельных туристов в аэропорту встречали таможенники со списком их дорогих и незадекларированных покупок.

Информацию о дорогих покупках таможенники получают из-за границы по двум каналам: через систему tax free и от зарубежных правоохранителей. Число выявленных нарушений растет. С декабря 2017 года было пресечено несколько десятков попыток незаконного ввоза дорогих часов, украшений, одежды и аксессуаров известных брендов.

Без пошлины в Россию можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до €10 тыс. С суммы выше этого порога нужно заплатить пошлину 30%, иначе грозит штраф, конфискация товара и даже уголовная ответственность. Обычно, чтобы избежать пошлины, люди говорят, что вещь принадлежит им давно, но теперь обмануть таможенников стало сложнее, отмечает газета.

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