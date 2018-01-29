Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей

29.01.2018

Таможенные органы РФ оперативно получают информацию о дорогих покупках россиян за рубежом, пишут «Ведомости». Некоторых вернувшихся после новогодних каникул состоятельных туристов в аэропорту встречали таможенники со списком их дорогих и незадекларированных покупок.

Информацию о дорогих покупках таможенники получают из-за границы по двум каналам: через систему tax free и от зарубежных правоохранителей. Число выявленных нарушений растет. С декабря 2017 года было пресечено несколько десятков попыток незаконного ввоза дорогих часов, украшений, одежды и аксессуаров известных брендов.

Без пошлины в Россию можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до €10 тыс. С суммы выше этого порога нужно заплатить пошлину 30%, иначе грозит штраф, конфискация товара и даже уголовная ответственность. Обычно, чтобы избежать пошлины, люди говорят, что вещь принадлежит им давно, но теперь обмануть таможенников стало сложнее, отмечает газета.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Преодоление одиночества

Навальный поднял 100 городов 

Забастовка избирателей состоялась. Что дальше? 

Ядерный сон разума 

Ажиотажный спрос 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.