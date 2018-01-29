Названы лауреаты премии «Грэмми»

Главным триумфатором «Грэмми» стал певец Бруно Марс, пишет «Медуза». Его альбом «24K Magic» стал лучшим в номинациях «Запись года» и «Альбом года», а композиция «Thatʼs What I Like» была признана «Песней года». Кроме того, он получил еще три «Грэмми» в номинациях «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший R&B-альбом». Седьмая премия досталась альбому Марса за лучший мастеринг.
Российский пианист Даниил Трифонов получил премию за «Лучшее классическое инструментальное сольное выступление». Еще одна премия косвенно касалась России — композитор Рэнди Ньюман получил «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за сатирическую песню «Putin».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Забастовка избирателей состоялась. Что дальше?