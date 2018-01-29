Названы лауреаты премии «Грэмми»

Главным триумфатором «Грэмми» стал певец Бруно Марс, пишет «Медуза». Его альбом «24K Magic» стал лучшим в номинациях «Запись года» и «Альбом года», а композиция «Thatʼs What I Like» была признана «Песней года». Кроме того, он получил еще три «Грэмми» в номинациях «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший R&B-альбом». Седьмая премия досталась альбому Марса за лучший мастеринг.

Российский пианист Даниил Трифонов получил премию за «Лучшее классическое инструментальное сольное выступление». Еще одна премия косвенно касалась России — композитор Рэнди Ньюман получил «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за сатирическую песню «Putin».

Дебютантом года стала 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара. Рэппер Кендрик Ламар получил первые места во всех четырех рэп-номинациях, а клип на его песню «Humble» был признан лучшим музыкальным видео. Эд Ширан выиграл две «Грэмми» в поп-категориях за композицию «Shape Of You» и альбом «÷ (Divide)». «Лучшим рок-альбомом» стала пластинка «A Deeper Understanding» группы The War On Drugs, а лучшим альтернативным альбомом — диск The National «Sleep Well Beast». Певец Леонард Коэн и актриса Кэрри Фишер посмертно удостоены премий в номинациях «Лучшее рок-исполнение» и «Лучший разговорный альбом» соответственно.

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