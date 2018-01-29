США введут санкции за сделки с российскими оборонными предприятиями

США могут начать вводить санкции против компаний, организаций и физлиц из любой страны мира за признанные «существенными» сделки с предприятиями российского оборонного сектора, пишет РБК.

В список входят 39 российских оборонных предприятий и разведывательных структур. Почти половину позиций в списке занимают «Ростех» и его «дочки», в том числе «Рособоронэкспорт». В списке также Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба.



«Я бы не стал ожидать немедленных санкций, если, конечно, речь не идет о российских сделках с Сирией или какой-либо другой страной, где США активно противостоят режиму», — сказал РБК бывший старший советник OFAC (санкционное подразделение Минфина США), эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул. Он полагает, что США попытаются дипломатическими методами убедить такие страны, как Индия и Афганистан, ограничить или прекратить закупки российских вооружений.



В 2017 году экспорт вооружений из России составил более $14 млрд. Крупнейшими покупателями российского оружия являются Индия, Китай, Алжир, Вьетнам, Ирак, Египет.

The New Times

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