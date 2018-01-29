Леонид Волков: В Екатеринбурге было очень тепло от вас

Совсем краткие итоги.

1. Есть единственная политическая сила в стране, которая может массово вывести людей на улицу в десятках городов, и не суть важно — сколько градусов на термометре и есть ли «согласование» от властей.



2. Единственным источником провокаций, насилия, беспредела является исключительно власть, и только она несет ответственность за провокации и беспредел: во всех городах (более 80 их было), где было согласование, не было ни одного малейшего инцидента, никакого нарушения общественного порядка.



3. Еще раз показано, как бессмысленны все эти СОРМы, пакеты Яровой и прочее и прочее. А Руслан и Кира (и вся продюсерско-техническая группа и ведущие новостей, конечно, тоже) — герои. Уже сейчас больше миллиона просмотров у стрима, несколько часов в топе Ютуба — это, в первую очередь, мощнейший инструмент агитации и информирования, это видео посмотрят миллионы. И, кстати, топ Яндекса и топ Твиттера в этот раз адекватно отражали реальность тоже.



4. Стратегия забастовки принята ядром волонтеров, они готовы ее поддерживать и развивать; это очень важно. Мы сегодня не закончили, а начали кампанию — теперь у нас есть два месяца, чтобы сделать ее широкой, всенародной.



Всем огромное спасибо, кто пришел.



В Екатеринбурге было очень тепло от вас.



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