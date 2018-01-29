Александр Плющев: Итоги акции — противоречивы

Итоги акции — противоречивы: с одной стороны народу было не так уж много, на антикоррупционные выходили лучше, с другой — прошло по всей стране и больше, чем 7 октября, плюс сегодня была движуха. Властям явно не хочется месилова, поэтому задержания — либо предварительные, либо точечные. Уверен, что Навальный до 18 марта будет устраивать еще акции.



Ну и еще раз респекты (на этот раз поименно) Кире Ярмыш и Руслану Шаведдинову, которые провели 14-часовой марафон в прямом эфире из подполья, собрав больше миллиона просмотров. Это очень круто. Ну и те, кто их так надежно спрятал — красавы.

Ксения Собчак — молодец, успела отпиариться дважды. Ну, как молодец, примерно как Life или Mash, которым менты и врачи все сливают, молодец в освещении всякой чернухи — быстрее и содержательнее всех. Вот примерно и Собчак так — использует в свою пользу выделенный ей ресурс на всю катушку. Даже Жириновский, в этом же смысле — молодец.



А фон для этих молодцов и повестку создал Навальный, который по-прежнему единственный, кто ведет реальную политическую предвыборную кампанию, хотя никаким кандидатом не является.

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