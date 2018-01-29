Алексея Навального отпустили из полиции до суда

Алексея Навального, которого задержали в ходе акции протеста днем 28 января, отпустили вечером того же дня.

«Меня выпустили до суда. Самому из ОВД выйти не дали — отвезли до Автозаводской. Спасибо огромное всем, кто поддерживал и стоял у отдела. Слышал ваше скандирование, вы крутые», — написал политик в Twitter.

Навальному вменяют повторное участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры). Ему грозит штраф до 20 тыс. руб., обязательные работы на срок до ста часов или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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