СПЧ и полиция посчитали протестующих 28 января

В Совете по правам человека при президенте РФ сообщают, что в Екатеринбурге в публичной акции приняли участие порядка тысячи человек, в Новосибирске — около 600, в Нижнем Новгороде — порядка 550, в Перми — 380, в Челябинске — 350, в Омске — 270, в Саратове — 230, в Самаре — 220, в Красноярске — 205, в Томске и Владивостоке — 200, в Иркутске — 190, в Хабаровске, Барнауле, Кемерово — 150, в Ижевске — 120, в Тюмени — 115, в Оренбурге — 100, в Кургане — 80, в Комсомольске-на-Амуре — 70, в Чите — 63, в Улан —Удэ — 60, в Астрахани — 50, в Якутске и Южно-Сахалинске — 35, в Магадане — 20, в Благовещенске — 16, в Петропавловске-Камчатском — 1.

Акции сторонников Алексея Навального в городах России прошли без грубых нарушений общественного порядка, всего в них приняли участие порядка 3,5 тыс. участников, сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре МВД РФ.

«В Москве в несогласованном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек», — сказал собеседник агентства.