Более 180 человек задержаны на акции «Забастовка избирателей»

Таковы данные «ОВД-INFO» на 15:00 мск. Акция проходит более чем в 100 городах страны: по данным штаба Навального в 118, другие источники называют меньшую цифру.Общее число задержанных по всей России, по неподтвержденным данным, превышает 180 человек.



В Уфе, возможно, задержано около 40 человек. В Мурманске, по-видимому, более 40. Начались задержания на акции в Москве, всего в столице задержаны не менее 15 человек, в том числе Алексей Навальный, сотрудники ФБК и сотрудники московского и федерального штабов. 15 человек задержаны в Кемерове, 10 или более — в Томске, семь — в Петербурге, сообщает агентство. Были задержания также в Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Мурманске, Челябинске, Раменском, Чебоксарах, Калуге, Туле, Кирове, Тольятти.