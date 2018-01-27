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Милош Земан переизбран президентом Чехии

27.01.2018

Действующий президент Чехии Милош Земан переизбран на новый срок, сообщает агентство CTK со ссылкой на статистическое управление страны.

После подсчета 95% голосов избирателей его результат около 52%. Его соперник Иржи Драгоша получил 47,8% голосов и уже лишился математических шансов догнать своего конкурента. Драгош публично признал свое поражение. Явка составила 66%.

Победитель президентских выборов определился во втором туре. Милош Земан ранее выступал за улучшение отношений с Россией. Также он занимает жесткую позицию против массовой миграции в Чехию людей из Африки и Ближнего Востока.

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