Полиция завела дело о порче документов на оформивших однополый брак в РФ

На Павла Стоцко и Евгений Войцеховского, которые добились признания в России их брака, заключенного в Дании, завели административное дело об умышленной порче паспорта по небрежности, сообщает в субботу, 27 января, «Интерфакс».

Об этом агентству рассказали в пресс-службе МВД по Москве. Также там уточнили, что новобрачные инициировали внесение в свои паспорта отметки, которая не предусмотрена действующим законодательством. В пресс-службе сказали, что паспорта Войцеховского и Стоцко изымут и приведут «в соответствие с российским законодательством».

Стоцко заявил «Интерфаксу», что их адвокаты будут добиваться отмены решения, бороться за признание паспортов действительными, а также бороться за то, чтобы ни один из сотрудников МВД, которые были причастны к проставлению штампов, не был уволен за свои законные действия.

Стоцко и Войцеховский зарегистрировали брак в Дании, где однополые союзы легальны. После этого им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения в МФЦ в России. На следующий день МВД заявило, что их паспорта недействительны. 27 января в их квартиру пытались попасть неизвестные, которые представились сотрудниками полиции.





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