Сурков назвал предложения США по Украине «гораздо более конструктивными»

Помощник президента встречался со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. По словам Суркова, основной темой переговоров стало обсуждение российской инициативы о развертывании на Востоке Украины миссии ООН. Предложение американцев, «по крайней мере, на первый взгляд», выглядит вполне реализуемым, сказал Сурков.
«Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу»,— заявил помощник президента РФ.
Сурков и Волкер встречались в Дубае. До этого они проводили встречу 21 августа 2017 года в Минске и 7 октября и 13 ноября в Белграде.
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