Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Сурков назвал предложения США по Украине «гораздо более конструктивными»

27.01.2018

Помощник президента России Владислав Сурков назвал предложения США по Украине «гораздо более конструктивными», сообщает в субботу, 27 января, ТАСС.

Помощник президента встречался со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. По словам Суркова, основной темой переговоров стало обсуждение российской инициативы о развертывании на Востоке Украины миссии ООН. Предложение американцев, «по крайней мере, на первый взгляд», выглядит вполне реализуемым, сказал Сурков.

«Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу»,— заявил помощник президента РФ.

Сурков и Волкер встречались в Дубае. До этого они проводили встречу 21 августа 2017 года в Минске и 7 октября и 13 ноября в Белграде.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram


Читайте также:

Навстречу выборам

Легализация с прокладкой

Как Россия теряет людей

Избиратели Навального готовятся бастовать

Пересадки органов, или Возвращение МГБ

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.