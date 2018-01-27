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Зарегистрировавшие в РФ однополый брак рассказали о неизвестных, которые пришли к ним домой и отключили свет

27.01.2018

Несколько людей пришли к дому Павла Стоцко, который ранее объявил об официальном признании в РФ его брака с партнером Евгением Войцеховским. Неизвестные «долго и настойчиво» стучали в дверь, а затем в квартире отключили интернет и свет, сообщает в субботу, 27 января, «Дождь».

Один из их друзей Стоцко беседовал с пришедшими, они представились сотрудниками полиции и сказали, что хотят, чтобы Стоцкий с ними поехал в МФЦ. Хозяевам квартиры неизвестные ничего не говорили. «Мы никому не открывает дверь. Они очень долго стучали в дверь. Я боюсь, даже они повредили ее покрытие», — сказал Стоцко. Он добавил, что ожидает приезд адвоката.

Стоцко и Войцеховский зарегистрировали брак в Дании, после чего им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения в МФЦ в Москве. На следующий день МВД заявило, что паспорта новобрачных недействительны.


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