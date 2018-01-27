Посол США в РФ призвал Кремль без эмоций реагировать на новый санкционный список

Посол США в России Джон Хантсман призвал Кремль без эмоций отнестись к новому санкционному списку, сообщает в субботу, 27 января, «Интерфакс».

По словам Хантмана, отношения между Россией и США «далеко не исчерпываются» этим списком. «Мне об этом напомнили в Вашингтоне, где я был две недели назад», — подчеркнул Хантсман.

Посол добавил, что Конгресс США и исполнительная власть заинтересованы в том, чтобы отношения между двумя странами работали. «Я не встречал ни одного человека, который бы хотел, чтобы наши отношения разрушились. Все хотят, чтобы наши отношения работали, и все ожидают ответственного подхода к построению американо-российских отношений», — сказал Хантсман.

Посол также добавил, что решение о том, сделать список открытым или закрытым еще не принято.

29 января может быть оглашен список приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. Ранее сообщалось, что с учетом членов семей приближенных в перечне могут оказаться около 300 человек. Список стал ответом на вмешательство в выборы президента в США, в котором американские спецслужбы обвиняют Кремль.