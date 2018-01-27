«Росбалт»: В Краснодаре задержан высокопоставленный сотрудник ФСБ

В Краснодаре задержан начальник Службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Денис Мельников, сообщает в субботу, 27 января, «Росбалт».
Издание ссылается на источник в правоохранительных органах. Мельникова задержали по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, он требовал деньги от руководителей компаний, которые не вернули долги по кредитам. «Росбалт» отмечает, что около года назад «Россельхозбанк» инициировал в ряде регионов России доследственные проверки и уголовные дела в отношении компаний и бизнесменов, незаконно получивших крупные кредиты. Рекордсменам по таким проверкам стал Краснодарский край. Некоторые сотрудники ФСБ предлагали бизнесменам за вознаграждение не возбуждать уголовные дела либо переквалифицировать уже существующие дела на менее тяжкие статьи.