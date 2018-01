Владимир Познер о фейках

Дня два тому назад я получил обращение. В нем было написано, что всякое напоминание о Холокосте изъято из всех школьных учебников Великобритании, поскольку это упоминание обижает мусульман, которые не верят в существование Холокоста. Обращение завершается призывом к каждому переслать это десяти своим знакомым с тем, чтобы, по крайней мере, 40 миллионов человек ознакомились с ним.



По журналистской привычке я решил проверить эту «информацию» и позвонил в отдел прессы посольства Великобритании в Москве. Когда ответили, я зачитал обращение и спросил, правда ли то, что оно утверждает. Мне ответили: это чушь. Я поблагодарил, но сказал, что этого мне мало, я хотел бы получить официальное опровержение. Меня попросили направить им запрос в письменном виде, что я и сделал. Через часа полтора я получил официальное опровержение от представителя правительства Объединенного Королевства. Вот это обращение: «Any suggestion that the UK is removing references to the Holocaust from school textbooks is absolute nonsense» («Любое предположение, что Объединенное Королевство изымает ссылки на Холокост из школьных учебников, является абсолютной чушью» — перевод мой).



Я не знаю, кому нужно возбуждать таким образом ненависть и недоверие к одной из самых демократических стран в мире, но очевидно, что кое-кому это надо. Я надеюсь, что прочитавшие этот пост отреагируют не менее решительно, чем когда они прочитали и разослали клевету, — разумеется, не подозревая, что это клевета. И хотел бы посоветовать всем и каждому более строго относиться к подобным сенсационным «новостям». В завершение я хотел бы привести слова министра иностранных дел Бориса Джонсона, сказанные им буквально на днях: “As a government we are committed to ensuring that society learns the lessons of the Holocaust so that bigotry and prejudice are given no place to take root”. Думаю, сможете перевести сами.

Источник