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Суд отстранил арестованного мэра Махачкалы от должности

26.01.2018

Ессентукский городской суд временно отстранил от должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева, которого арестовали по подозрению превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 26 января, сообщается на сайте суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам. На сайте не уточняется на какой срок был отстранен Мусаев.

Мэра Махачкалы задержали 19 января, в его доме и на работе  были проведены обыски. Мусаевупредъявили обвинение в нарушении пункта «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). Мусаев арестован на два месяца.


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