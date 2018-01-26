Суд отстранил арестованного мэра Махачкалы от должности

Ессентукский городской суд временно отстранил от должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева, которого арестовали по подозрению превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 26 января, сообщается на сайте суда.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам. На сайте не уточняется на какой срок был отстранен Мусаев.
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