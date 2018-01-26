США расширили российский санкционный список

Власти США расширили список российских физических лиц и организаций, на которых распространяются санкции. В перечень добавлены 21 человек и около 20 компаний.

В частности, под санкции попали «Силовые машины» Алексея Мордашова. Среди компаний в списке также дочерние структуры «Сургутнефтегаза», «дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт», польская компания Doncoaltrade, покупавшая уголь у ДНР и ЛНР, компания «Евро Полис», которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным и занимается продажей сирийской нефти, логистическая Instar Logistics, подконтрольная беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко «Газ-Альянс», отмечают «Ведомости».

В санкционный список также включен заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, начальник отдела оперативного контроля и управления электроэнергетикой Минэнерго России Евгений Грабчак, руководитель департамента управленческой отчетности банка «Россия» Александр Пентя, гендиректор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка, чиновники самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как пишет «КоммерсантЪ», сегодняшнее расширение санкций не связано с кремлевским докладом, публикация которого намечена на 29 января. В понедельник американская администрация представит Конгрессу отчет о выполнении ограничений в отношении России. Кремлевский доклад позволит ввести санкции в отношении близких к руководству страны физических и юридических лиц.

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