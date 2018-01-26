Михаил Ходорковский: что делать, если вы попали в автозак

Отстаивать свою гражданскую позицию — это наше с вами право. По традиции, наша правозащита собирается помогать возможным задержанным на митинге 28-го января и напоминает, как себя вести, если задержание уже произошло и вас ждет увлекательное путешествие в автозаке.
Самые базовые правила поведения при задержании:
Телефоны, по которым можно звонить и просить адвоката:
Валя +7 903 575-75-95
Полина +7 960 255-66-71
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