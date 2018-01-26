Михаил Ходорковский: что делать, если вы попали в автозак

Отстаивать свою гражданскую позицию — это наше с вами право. По традиции, наша правозащита собирается помогать возможным задержанным на митинге 28-го января и напоминает, как себя вести, если задержание уже произошло и вас ждет увлекательное путешествие в автозаке.



https://youtu.be/UfxwxzLwv7s

Самые базовые правила поведения при задержании:



https://goo.gl/XBfJtD

Телефоны, по которым можно звонить и просить адвоката:

Валя +7 903 575-75-95

Полина +7 960 255-66-71

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iOS: https://goo.gl/VWYhTd

Android https://goo.gl/WQ1E2F

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