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Полиция пришла в кинотеатр «Пионер», где показывали «Смерть Сталина»

26.01.2018

В московский кинотеатр «Пионер», который не стал отменять показ картины «Смерть Сталина», пришла полиция, сообщает в пятницу, 26 января, журналистка AFP Ола Циховлас в своем Twitter.

Циховлас опубликовала фотографии из кинотеатра, на которых видно, как минимум, четырех полицейских в кинотеатре. Журналистка спросила у одного из сотрудников, что такого опасного [случилось в «Пионере»]. Полицейский ответил, что «случилась «Смерть Сталина», которая «опасна для Сталина».



В кинотеатре отказались комментировать ситуацию. По данным телеканала «Дождь», полицейские уже покинули  «Пионер».

Кинотеатр провел показ «Смерти Сталина» 25 января, сказав, что еще не получил официальные бумаги от Министерства культуры, которое ранее отобрало у фильма прокатное удостоверение. Министерство вслед за этим пригрозило наказанием тем кинотеатрам, которые будут показывать фильм.

В Ассоциации владельцев кинотеатров поддержали кинотеатр.

«Думаю, кинотеатр «Пионер» все делает правильно. Наличие чего-то неправильного должна устанавливать экспертиза. Тут же прокатное удостоверение было отозвано исключительно на основании личного мнения людей, хотя и уважаемых», — цитирует «Интерфакс» председателя совета ассоциации Олега Березина.

По его словам, отзыва прокатного удостоверения у «Смерти Сталина» вообще не должно было произойти.


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