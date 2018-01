Полиция пришла в кинотеатр «Пионер», где показывали «Смерть Сталина»

В московский кинотеатр «Пионер», который не стал отменять показ картины «Смерть Сталина», пришла полиция, сообщает в пятницу, 26 января, журналистка AFP Ола Циховлас в своем Twitter.

Police and other unknown group of people in civilian clothes have showed up at Moscow's Pioner cinema after a screening of Death of Stalin and refusing to say what's going on pic.twitter.com/TwiH6xNJLw