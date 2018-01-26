Никита Белых выступил в суде с последним словом

Экс-губернатор заявил, что невиновен, и сказал, что попытки следствия доказать его вину не увенчались успехом. Белых выразил сомнение в достоверности показаний, которые дали в суде свидетели по его делу,в частности, бизнесмен Юрия Зудхаймера, которого Белых назвал «агентом Штази».
«Попытка представить несоответствие моих расходов моим доходам ничем не подтверждается. Более того, мы предоставили подробные расчеты по имеющимся в моем распоряжении денежных средств, мои текущие расходы, мое личное потребление, все мои расходы в деле. Никаких слухов не подтвердились, в том числе и по рапортам ФСБ», — сказал Белых.
Бывший чиновник извинился перед теми, кто ждал от него «политических заявлений».
«Я хочу одного: чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение», — сказал Белых.
Экс-губернатор отметил, что он искренне желает процветания Вятскому краю, жителям и бизнесу Кировской области. Его отношение к работе было искренним, что нельзя скрыть, и в этом контексте обвинения в получении взятки выглядит абсурдным.
«Любая мысль о преследовании мной корыстных интересов является нелогичной и абсурдной. Коррупционная суть — как беременность, нельзя быть чуть-чуть беременным и чуть-чуть коррумпированным. Ты либо ставишь общественные интересы выше, либо нет. Промежутков не существует. Можно один раз обмануть много людей или много обманывать одно человека, но нельзя много обманывать большое количество народа», — заявил на суде бывший губернатор.
Никита Белых был задержан в 2016 году в одном из московских ресторанов. Его обвинили в получении взятки в размере €600 тыс. от от предпринимателя Юрия Судхаймера. По версии следствия, деньги Белых получил в обмен на лоббирование предприятию бизнесмена.
Приговор Никите Белых огласят 1 февраля. Прокуратура просит суд отправить бывшего губернатора в тюрьму строгого режима на 10 лет.