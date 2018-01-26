Павел Чиков о митингах и Конституции

Конституция гарантирует, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (статья 31). Там не написано ни про какие согласования.



Стандарты ЕСПЧ — мирные собрания гарантированы, если нет угрозы национальной безопасности и общественному порядку. Власти не вправе препятствовать, пресекать, разгонять мирные собрания, даже если они не были уведомлены об их проведении.

Более того, на властях лежит обязанность защищать собравшихся и гарантировать возможность проведения мирного собрания вне зависимости, согласовывалось оно, уведомляли о нем или нет. Уведомление необходимо властям именно для возможности обеспечить безопасность акции.

Незаконность мирной протестной акции не оправдывает ограничения свободы собрания.

С точки зрения ЕСПЧ, там, где демонстранты не вовлечены в акты насилия, важно, чтобы власти проявляли толерантность по отношению к мирным собраниям граждан, иначе свобода собраний будет лишена своей сути.

Насильственное внедрение де факто разрешительного порядка проведения любых протестных акций в России и практика разгонов, задержаний, применения насилия к участникам, последующих штрафов и арестов - абсолютно и полностью противоречит всем существующим стандартам и гарантиям свободы собраний.

(знание стандартов не освободит вас от претензий властей, на этот случай есть адвокаты)

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