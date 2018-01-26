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Эксперты оценили стоимость новой программы стратегических бомбардировщиков

26.01.2018

Президент Владимир Путин 25 января посетил Казанский авиазавод. Во время визита был подписан контракт на поставку Минобороны 10 стратегических бомбардировщиков Ту-160М на сумму 160 млрд руб. до 2027 года. Контракт включает также поставки запчастей и проведение технического обслуживания. Выпуск Ту-160М планируется начать примерно в 2023 году, пишут «Ведомости».

В Минобороны сообщали ранее, что всего планируется закупить 50 бомбардировщиков. Расходы на реконструкцию производств в рамках проекта восстановления выпуска Ту-160 составляют 37 млрд руб. Благодаря этим затратам удалось достроить из советского задела бомбардировщик Ту-160, полет которого в четверг наблюдал Путин. Продолжаются и работы по созданию систем обновленного Ту-160М.

Вероятно, производство всех 50 Ту-160М продлится примерно до середины 2030-х годов, а служба их придется и на вторую половину XXI века, прогнозирует эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. 

Стоимость всей программы Ту-160М составит не менее 900 млрд руб., что сравнимо по номиналу с расходами на Олимпиаду в Сочи, отмечают «Ведомости», ссылаясь на оценку  бывшего чиновника Минобороны. Уже сейчас это самая дорогостоящая программа всей российской авиапромышленности.

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