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Президиум ВС отказался рассматривать жалобу Навального

26.01.2018

Судья принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании, передает «Интерфакс».

Политик Алексей Навальный обратился ранее в президиум Верховного суда РФ с жалобой на отказ обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты. Жалоба была подана в порядке надзора, в ней адвокаты Навального просили отменить решения нижестоящих судебных инстанций.

Первый раз Навальный обжаловал решение ЦИК в Верховном суде 30 декабря. В ответ на вердикт суда, признавшего решение Центризбиркома законным, политик заявил, что не признает выборы без конкуренции и напомнил о своем призыве бойкотировать выборы. 6 января апелляционная коллегия Верховного суда подтвердила законность решения Центризбиркома. 

Навальный обратился и в Конституционный суд с требованием признать несоответствующим основному закону страны закон о выборах президента РФ в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права. Но КС отказался принять жалобу к рассмотрению. 

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