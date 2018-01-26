Президиум ВС отказался рассматривать жалобу Навального

Судья принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании, передает «Интерфакс».
Политик Алексей Навальный обратился ранее в президиум Верховного суда РФ с жалобой на отказ обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты. Жалоба была подана в порядке надзора, в ней адвокаты Навального просили отменить решения нижестоящих судебных инстанций.
Первый раз Навальный обжаловал решение ЦИК
в Верховном суде 30 декабря. В ответ на вердикт суда, признавшего решение Центризбиркома законным, политик заявил, что не признает выборы без конкуренции
и напомнил о своем призыве бойкотировать выборы. 6 января апелляционная коллегия Верховного суда подтвердила законность
решения Центризбиркома.
Навальный обратился и в Конституционный суд с требованием признать несоответствующим основному закону страны закон о выборах президента РФ в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права. Но КС отказался принять
жалобу к рассмотрению.