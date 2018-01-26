Президиум ВС отказался рассматривать жалобу Навального

Судья принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании, передает «Интерфакс».

Политик Алексей Навальный обратился ранее в президиум Верховного суда РФ с жалобой на отказ обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты. Жалоба была подана в порядке надзора, в ней адвокаты Навального просили отменить решения нижестоящих судебных инстанций.