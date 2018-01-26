Минкомсвязи планирует разрешить контролируемый майнинг

Министерство подготовило концепцию регулирования майнинга, с которой газета ознакомилась. Согласно ей, у майнеров будут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет. Затем юридические лица будут платить налог на прибыль, но не будут платить НДС. Газета пишет, что в документе не уточняется какой налог будут платить частные майнеры. Майнеров планируют вычислять по характерным счетам за электричество, так как у нихкруглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, пояснили «Ведомостям» в энергетической компании. Концепцию до 1 февраля доработают и передадут в правительство.
Майнингом называют процесс получения криптовалюты, в частности, биткоины.