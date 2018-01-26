BBC: Грудинина чаще всего критикуют на федеральных каналах

К такому выводу пришла «Медиалогия», которая по просьбе Русской службы BBC изучила упоминания кандидатов в президенты на федеральных телеканалах в период с 4 декабря по 25 января. Павел Грудинин на четвертом месте по упоминаниям среди кандидатов: за отчетный период его упоминали 246 раз. При этом кандидат от КПРФ оказался в лидерах по негативным упоминаниям. За отчетный период у него было 11 негативных упоминаний. Следом идет телеведущая Ксения Собчак с 9 отрицательными упоминаниями. На третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский и Алексей Навальный с 4 упоминаниями. В «Медиалогии» подчеркнули, что данные обработаны с помощью автоматического алгоритма и их нельзя назвать абсолютными. Отрицательные упоминания Грудинина привели к падению его рейтинга: за первые недели кампании вдвое выросло число тех, кому не нравится директор совхоза.
Павел Грудинин является директором ЗАО «Совхоз имени Ленина». Он был выдвинут кандидатом на пост президента России от КПРФ23 декабря 2017 года.