Екатерина Гордон заявила о выходе из президентской гонки

Выдвинутая на выборы президента России певица и правозащитница Екатерина Гордон заявила о снятии своей кандидатуры, передает ТАСС.

«Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — сказала Гордон на пресс-конференции.

По ее словам, она выполнила поставленную задачу и собрала 105 тыс. подписей в свою поддержку.

Гордон была выдвинута Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров. Основной идеей своей программы она обозначала защиту прав женщин и детей. Гордон также заявляла, что «вероятно, будет единственным кандидатом, несогласованным с администрацией президента».

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