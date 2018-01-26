Екатерина Гордон заявила о выходе из президентской гонки

Выдвинутая на выборы президента России певица и правозащитница Екатерина Гордон заявила о снятии своей кандидатуры, передает ТАСС.
«Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — сказала Гордон на пресс-конференции.
Гордон была выдвинута Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров. Основной идеей своей программы она обозначала защиту прав женщин и детей. Гордон также заявляла, что «вероятно, будет единственным кандидатом, несогласованным с администрацией президента».
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