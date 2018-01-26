Reuters: КНДР экспортирует уголь в обход санкций через российские порты Находка и Холмск

Издание ссылается на источники в разведывательных структурах США и Европы. По их данным, КНДР как минимум три раза экспортировала уголь через российские порты на Дальнем Востоке. В Находке и Холмске уголь перегружали на корабли, которые перевозили его в Южную Корею и Японию. В российском Министерстве иностранных дел не ответили на запрос Reuters. Министерство финансов США 24 января наложило санкции на владельца одного из судов — UAL Ji Bong 6 — за поставки угля в Холмск. Reuters подчеркивает, что не имеет подтверждений того, что источником направленного из РФ в Японию и Южную Корею угля была именно КНДР. Также издание не утверждает, что владельцы судов знали о происхождении груза.
В 2016 году Совбез ООН принял резолюцию, ограничивающую максимально допустимый импорт северокорейского угля. Это было сделано, чтобы закрыть источник финансирования Пхеньяном ядерной программы.