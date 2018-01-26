Задержанного под Луганском россиянина украинский суд приговорил к 10 годам тюрьмы

Задержанного под Луганском гражданина РФ Виктора Агеева суд приговорил к 10 годам тюрьмы, сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 26 января, его адвокат Виктор Чевгуз.

Также Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокуратура просила суд приговорить россиянина к 12 годам.

Виктора Агеева задержали в июне 2017 года. По данным прокуратуры, он присоединился к самопровозглашенной Луганской народной республике. Агеев попал в плен во время вооруженных действий. В интервью украинскому изданию ТСН.Тиждень россиянин назвал себя российским контрактником, который служил в воинской части 65246. В Минобороне эту информацию отвергли, сказав, что Агеев якобы ушел в запас в 2016 году. Приговор ему вынес районный суд Луганской области.



