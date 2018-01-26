В РФ признали брак между двумя мужчинами

В России официально признали брак между двумя мужчинами — Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Дании, где однополые браки легализованы, сообщает «Дождь».
После регистрации брака в Копенгагене 4 января, мужчины подали документы в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве, где им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак, сообщает «Дождь». По словам новобрачных, это первый случай в российской истории.
В 2013 года Дума приняла закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Позже Европейский суд по правам человека признал дискриминационным и нарушающим право на свободу самовыражения.