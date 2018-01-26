В РФ признали брак между двумя мужчинами

В России официально признали брак между двумя мужчинами — Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Дании, где однополые браки легализованы, сообщает «Дождь».

После регистрации брака в Копенгагене 4 января, мужчины подали документы в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве, где им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак, сообщает «Дождь». По словам новобрачных, это первый случай в российской истории.

26 января на сайте МФЦ появилось сообщение , что центр не предоставляет услуг по регистрации брака, «поэтому информация о признании однополого брака является ложной». «Дождь» отмечает, что в семейном кодексе РФ сказано, что заключенные за границей браки признаются действительными, если нет обстоятельств, препятствующих заключению брака, указанных в 14 статье Семейного кодекса, в которой о запрете регистрировать брак между людьми одного пола не говорится. Также на сайте мэрии Москвы сказано, что в России не нужно повторно регистрировать официально зарегистрированные на территории других государств браки между гражданами страны.

В 2013 года Дума приняла закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Позже Европейский суд по правам человека признал дискриминационным и нарушающим право на свободу самовыражения.