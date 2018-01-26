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Moody’s улучшило прогноз российских суверенных рейтингов

26.01.2018

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз суверенных рейтингов России со «стабильного» на «позитивный», сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

При этом долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России подтверждены агентством на уровне Ba1. В релизе сказано, что экономика РФ справилась с шоком нефтяных цен и влиянием санкций, что, в свою очередь, снизило уязвимость России к дальнейшим шоковым событиям, «связанным с растущими геополитическими трениями или с новыми падениями цен на нефть». Moody’s прогнозирует, что темпы подъема отечественной экономики в 2018 году будут такими же, как и в 2017 году, с возможным ускорением в случае сохранения цен на нефть выше прогнозируемого Moody’s $40–60 за баррель.

Moody’s Investors Service — это одно из крупнейших рейтинговых агентств в мире и единственное из «большой тройки» рейтинговых агентств, которое имеет дочерние компании в РФ.


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