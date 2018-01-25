Bloomberg узнало о разводе дочери Путина и Кирилла Шамалова

Брак Катерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, и миллиардера Кирилла Шамалова распался, пишет Bloomberg, ссылаясь на четыре анонимных источника. При этом агентство не уточняет был ли развод оформлен официально.
Шамалов вернулся на одну из высоких должностей в компанию «Сибур», где ранее владел долей на несколько миллиардов долларов.
Несмотря на расставание с семьей президента состояние Шамалова оценивается примерно в $800 млн, по данным индекса Bloomberg Billionaires, а основным его активом является остающаяся доля в «Сибуре» в 3,9%.
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