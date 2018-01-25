Bloomberg узнало о разводе дочери Путина и Кирилла Шамалова

Брак Катерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, и миллиардера Кирилла Шамалова распался, пишет Bloomberg, ссылаясь на четыре анонимных источника. При этом агентство не уточняет был ли развод оформлен официально.

Шамалов вернулся на одну из высоких должностей в компанию «Сибур», где ранее владел долей на несколько миллиардов долларов.

«Изменение в положении Шамалова показывает сложные способы сплетения семейных, дружеских и финансовых связей в ближнем окружении Путина», — пишет Bloomberg, связывая продажу доли в «Сибуре» с семейной размолвкой. По мнению собеседников агентства, доля в компании была продана Шамалову как члену семьи президента РФ.

Несмотря на расставание с семьей президента состояние Шамалова оценивается примерно в $800 млн, по данным индекса Bloomberg Billionaires, а основным его активом является остающаяся доля в «Сибуре» в 3,9%.

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