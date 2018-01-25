В Самаре школьник пронес в техникум пневматическое оружие и разбросал дымовые шашки

Утром 25 января один из учащихся 2002 года рождения пронес в здание учебного заведения пневматическое оружие, а также дымовые факелы, которые разбросал в коридоре, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате инцидента никто не пострадал. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят опросы учащихся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет портал 63.ru , 15-летний мальчик устроил переполох в колледже сервиса производственного оборудования имени Золотухина. Днем в коридорах учебного заведения неожиданно возник сильный дым. Выглянув из кабинетов, учителя увидели подростка с двумя винтовками в руках. Задержали мальчика студенты. Они подошли к нему сзади, скрутили руки и вызвали полицию.

Задержанный оказался учеником школы №46. Ребята из этого образовательного учреждения уже несколько месяцев учатся в колледже, так как в школе рухнул потолок.

Руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина сообщила 63.ru, что в момент происшествия мальчик находился в тяжелом психологическом состоянии.

«Этим поступком подросток, предположительно, хотел привлечь внимание к своим проблемам. По словам очевидцев, он не проявлял никакой агрессии, никому не угрожал. Поэтому мы считаем, что здесь нельзя проводить параллель с недавними событиями в школах Перми и Улан-Удэ», — рассказала Галузина.

Правительство Пермского края сегодня предложило преобразовать Комиссии по делам несовершеннолетних в отдельный самостоятельный орган власти, а также расширить их полномочия и доступ к информации. Это было сделано после нападений подростков на школы в Перми и Улан-Удэ.

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