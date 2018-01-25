В Самаре школьник пронес в техникум пневматическое оружие и разбросал дымовые шашки

Утром 25 января один из учащихся 2002 года рождения пронес в здание учебного заведения пневматическое оружие, а также дымовые факелы, которые разбросал в коридоре, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В результате инцидента никто не пострадал. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят опросы учащихся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Задержанный оказался учеником школы №46. Ребята из этого образовательного учреждения уже несколько месяцев учатся в колледже, так как в школе рухнул потолок.
Руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина сообщила 63.ru, что в момент происшествия мальчик находился в тяжелом психологическом состоянии.
«Этим поступком подросток, предположительно, хотел привлечь внимание к своим проблемам. По словам очевидцев, он не проявлял никакой агрессии, никому не угрожал. Поэтому мы считаем, что здесь нельзя проводить параллель с недавними событиями в школах Перми и Улан-Удэ», — рассказала Галузина.
Правительство Пермского края сегодня предложило преобразовать Комиссии по делам несовершеннолетних в отдельный самостоятельный орган власти, а также расширить их полномочия и доступ к информации. Это было сделано после нападений подростков на школы в Перми и Улан-Удэ.
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