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МОК объяснил причины отказа российским атлетам в доступе к Олимпиаде

25.01.2018

В Международном олимпийском комитете обосновали отказ ряду спортсменов из РФ в доступе к Олимпиаде в Корее, сообщает в четверг, 25 января, «Интерфакс».

Основаниями для отказа стали, помимо допинговых нарушений, необъяснение причин отсутствия для сдачи допинга. Об этом говорится в релизе МОК. Также там упоминается, что есть «другие» причины. На решении комитета повлияли информация из Московской лаборатории, повышенный уровень соли в анализах, письма об исчезновении допинг-результатов и манипуляции со стероидами.

В МОК обещают опубликовать окончательный список российских спортсменов, которые могут получить приглашение на зимние Олимпийские игры 2018 года, 27 января.

МОК отстранил Россию от участия в предстоящих Играх 5 декабря 2017 года. Основной причиной недопуска стали обвинения в употреблении допинга. Позже запрет коснулся ряда атлетов, против которых эти обвинения не выдвигались.


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