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Реальные доходы россиян снижаются четвертый год подряд

25.01.2018

Реальные располагаемые доходы населения в 2017 году снизились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Снижение происходит уже четвертый год подряд, свидетельствуют данные Росстата

В 2017 году реальные доходы жителей России выросли лишь один раз — в январе на 8,8%. Тогда вместо индексации пенсий была произведена единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. руб. 

В конце лета 2017 года Минэкономразвития прогнозировало рост реально располагаемых доходов населения на 1,2%. 

Снижение реальных доходов происходит, несмотря на рост среднемесячной начисленной зарплаты. Этот показатель вырос на 7,2%.

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