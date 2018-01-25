Кадыров рассказал о мемах c собой, Собчак и извинениях

Рамзан Кадыров прокомментировал требование Собчак освободить главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, назвав телеведущую «глупой».
«У меня нет никаких полномочий для того, чтобы освободить или задерживать кого-либо. Вот она глупая, я не понимаю ее. Откуда такие глупые люди берутся? Как я могу освободить человека, который задержан и у него по версии следствия изъяли наркотики? И все знают, что его сын наркоман. Что есть свидетель, который говорил, что он курил анашу», — сказал глава Чечни.
По мнению Кадырова, те, кого посадили за убийство оппозиционера Бориса Немцова — «невиновны». Руководитель региона сказал, что знает этих людей и что когда-то они участвовали в успешной операции против исламистов.
Также Кадыров рассказал, что уважает людей, которые «доказывают свою позицию», но считает, что задевающих чувства и достоинства других людей следует «наказывать». При этом Рамзан Кадыров сказал, что у него, в отличие от Америки, — демократия и свобода слова.
Кадыров заявил, что самое важное для него это Коран, и не стал отвечать на вопрос, важнее ли для него Коран, чем Конституция: «Не надо при каждом случае пытаться противопоставить Коран и Конституцию».
Кадыров отметил, что приписываемую ему фразу «своего первого русского я убил в 16 лет», он никогда не произносил.
«Где я это сказал? Я никогда, нигде и никому не говорил таких слов! И не мог говорить, ибо не было такого факта! И еще, у меня в лексике нет подобного выражения!», — сказал глава Чечни.
Кадыров отрицает, что рекламирует чеченскую соцсеть Mylistory. По его словам, он просто «узнал про нее и там зарегистрировался». Про блокировку своего Instagram Кадыров сказал, что его аккаунт удалили, так как он говорил правду, которая задевала Запад.
Также, по словам Кадырова, геи, против которых якобы применялись пытки в Чечне получали деньги и специально прописывались в республике, чтобы потом обвинить власти в репрессиях.
Рамзан Кадыров возглавил Чечню в 2007 году, после того как его отец, который был предыдущим главой республики, был убит. Кадырова-младшего неоднократно обвиняли в нарушении прав человека.
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