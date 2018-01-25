Суд оставил под стражей обвиняемого в вымогательстве редактора «БлогСочи»

Краснодарский краевой суд 25 января отклонил апелляционную жалобу на арест главного редактора сайта «БлогСочи» Александра Валова, сообщили в Международной правозащитной группе «Агора». Решение Центрального районного суда Сочи о заключении журналиста под стражу на два месяца осталось в силе.

Адвокат Александр Попков, защищающий Валова, в апелляционной жалобе отметил, что решение первой инстанции об аресте Валова могло быть вынесено «в силу иной личной заинтересованности судьи, поскольку ранее на сайте «БлогСочи» размещался видеоролик, возможно, содержащий негативную информацию о нем». Сам Валов на этом основании заявлял отвод судье, однако он был отклонен.

Александра Валова задержали 19 января после обыска в его квартире. Его подозревают в вымогательстве под угрозой распространения порочащих сведений 300 тыс. руб. у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Валов вину не признает и связывает уголовное преследование с деятельностью сайта «БлогСочи».

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