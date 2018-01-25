Россия лидирует по числу решений ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека опубликовал отчет о работе в 2017 году. Его проанализировал руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Всего ЕСПЧ за 2017 год вынес 1068 решений, из них 305 (29%) по российским делам. Россия находится по этому показателю на первом месте. Второе занимает Турция (116 решений), на третьем месте Украина с 87 решениями.
По его словам, половина решений ЕСПЧ, где он признал наличие пыток, бесчеловечного обращения либо неэффективное расследование жалоб на них, также из России — 137 из 253. Половина нарушений, связанных с необоснованным задержанием, арестом и продлением ареста, также из России.
Ровно половина решений, где ЕСПЧ установил отсутствие «эффективных средств правовой защиты», — 83 из 166 — пришлось на Россию. 38% дел о нарушении права на собственность — тоже российские заявители, отмечает Чиков.
Всего в производстве ЕСПЧ на 1 января 2018 года 7747 дел из России. Из них половина коммуницирована и ожидает решения.
«Учитывая, что за весь 2017 год по России принято 305 решений, это план на десятилетку. Хотя суд теперь активно группирует однотипные жалобы», — оценил ситуацию Павел Чиков.
Еще 3055 жалоб зарегистрированы ЕСПЧ, но пока только ожидают коммуникацию.
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