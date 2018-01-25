Премьера фильма «Падмавати» привела к насильственным протестам в Индии

Протестующие атаковали школьный автобус в Дели. В результате никто из детей не пострадал. Протестующие также подожгли несколько машин и напали на кинотеатры. Они требуют запретить показ картины, в которой рассказывается о романе между мусульманским королем Ала ад-дин Мухаммад-шахом и индийской королевой Падмавати.
Индуистские группы и кастовая организация Раджпутта ранее заявляли, что фильм включает интимную сцену, в которой мусульманский король мечтает о Падмавати. По словам режиссера Санджай Лила Бхансали, в картине такой сцены нет, однако слухов было достаточно для того, чтобы разозлить протестующих.
По данным BBC, в Дели закрыли ряд школ и усилили присутствие полиции на улицах.
Премьера фильма состоялась 25 января. Первые демонстрации против «Падмавати» прошли еще до премьеры.
Ранее четыре области Индии пытались через Верховный суд запретить показ картины по соображением безопасности, однако им было отказано. В суде сказали, что это ответственность местных властей — обеспечить безопасность и соблюдение закона.